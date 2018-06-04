Aslan Neferler Tim’in İsrail’e saldırıları sürüyor

ABD’nin büyükelçiliğini Kudüs’e taşımasını protesto eden Filistinlilere açılan ateş sonrası 60’ın üzerinde Filistinlinin ölmesi, 3 bine yakın kişinin yaralanmasının ardından İsrail’e sanal alemde savaş açan Aslan Neferler Tim adlı Türk hacker grubu, birçok İsrail sitesine siber saldırı yaptı. Türk hackerler şimdi de İsrail Devlet Portalı, bakanlıkların siteleri ile posta ve banka şirketinin internet sitesini çökertti. Hacker grubu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Bizler, zalime her zaman dik durduk, her zaman dik duracağız. İsrail kan emmeye devam ettikçe, İsrail’e rahat gün olmayacak. Daha önce, Mossad’dan tutun da en büyük bankalarına kadar birçok yerini, saatlerce kapalı tutarak büyük ölçüde maddi zarara uğrattığımız İsrail’e, tekrar uğradık” denildi.