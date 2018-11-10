Atatürk, ölümünün 80. yılında DÜ'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yıl dönümünde Dicle Üniversitesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ebediyete intikalinin 80. yıl dönümü nedeni ile DÜ'de tören düzenlendi. Programa, DÜ Rektörlüğü temsilen Genel Sekreter Dr. Kenan Yakuboğlu, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı. DÜ Rektörlüğü temsilen Genel Sekreter Dr. Kenan Yakuboğlu'nun DÜ Tıp Fakültesi önündeki Atatürk Anıtına çelenk koymasıyla anma programı başladı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla birlikte 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dr. Öğr. Üyesi Bedrettin Kolaç, ‘Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye Cumhuriyeti'ni Kurucu Vizyonu' adlı bir sunum yaptı.