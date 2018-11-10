Atatürk ölümünün 80. yılında Lice'de anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80. yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde çeşitli etkinliklerle anıldı.

Lice İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdulkadir Çelik'in Atatürk anıtına çelenk sunması, 2 dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, ADEM Kültür Merkezi'nde ilçedeki öğretmen ve öğrencilerin hazırlamış olduğu etkinlikle devam etti. Anma programında bir konuşma yapan Kaymakam Çelik, büyük şahsiyetlerin fikirleriyle, eserleriyle, fedakar gayretleriyle anıldığını ve ülke olarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, İstiklal Savaşın başkumandanı, bağımsızlığın sembolü cumhuriyetin kurucusu olarak gururla andıklarını söyledi. Kaymakam Çelik, Kurtuluş Savaşı'nda istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele eden milletin kararlılığını, cumhuriyetin kuruluşuna yaptığı öncülükle geleceğe taşıyanları ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde rahmet, minnet ve şükranla andığını dile getirdi.

Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından yazı ve şiirler okundu. Atatürk portresi, oratoryo ve slayt gösterisi ile program sona erdi.