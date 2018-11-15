Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 81'inci yılı coşkuyla kutlandı

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 81 yıl önce Diyarbakır'ı ziyaretinin yıl dönümü Tren Garı'nda törenle kutlandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Diyarbakır'a gelişinin 81'inci yıl dönümü temsili canlandırmayla kutlandı. Tren Garı'nda düzenlenen törene Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Başkan Vekili Cumali Atilla, 7. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, gaziler, askeri erkan ve öğrenciler katıldı.

Temsili olarak gara gelen trenden inen muharip gaziler, Vali Güzeloğlu'na, Atatürk'ün gençlere emaneti olan ay yıldızlı bayrağı takdim etti. Bayrağı alan Vali Güzeloğlu, teslim aldığı bayrağı gençlere teslim etti. Daha sonra tören gar bahçesinde şiirler okundu, minik folklor ekibi halk oyunları gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Vali Güzeloğlu günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yaptı.

”Birlik oldukça geleceğe daha güçlü akacağız”

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Diyarbakır'a teşvikini bugün yaşamanın sevinci içinde olduklarını belirterek cümlelerine başlayan Vali Güzeloğlu, “Bu yıl dönümünde onun en büyük eseri Cumhuriyete sahip çıkmanın bağımsızlığımızın simgesi bayrağımızı, inancımızın simgesi ezanımızı sonsuza kadar sefalarda yaşatacağımıza dair, kararlılığımızı, paylaşmanın sorumluluğu içerisindeyiz. Onbinlerce yıla dayanana bir medeniyet geçmişinin, kültürün, tarihin, zenginliğin, kardeşliğin adıdır. Bu büyük milletin ve devletin içte ve dışta başta terör örgütü PKK, FETO ve benzerlerinin iş birlikçilerinin, ihanet çevrelerinin, süre gelen bu anlamdaki ihanetlerine karşı en büyük gücün birlik ve beraberlik olduğunu unutmamalıyız. Bizler bir ve beraber oldukça bütün bu tehditleri bertaraf edeceğiz geleceğe daha güçlü şekilde sonsuza akacağız” dedi.

Konuşmaların ardından etkinlik Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtına çelenk bırakıldı.