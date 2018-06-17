Atik, bayram ziyaretlerini sürdürüyor

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Erdal Atik, seçime az bir zaman kalan AK Parti teşkilatı ile birlikte kent genelinde bayram ziyaretlerini sürdürüyor. Ziyaretlerde vatandaşların sorunlarını dinleyen, talep ve şikayetlerini not alan Atik, vatandaşın gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Diyarbakır il başkanlığında gerçekleşen bayramlaşma, tüm teşkilatı bir araya getirdi. Bayramlaşmadan sonra seçim çalışmaları ile ilgili yapılan değerlendirmelerde çalışmaların çok iyi yönde devam ettiği ve seçime kadar aralıksız bir şekilde çalışmalara devam edileceği kararlaştırıldı” dedi.