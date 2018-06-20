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20 Haziran 2018 10:32

Atik, "Diyarbakır’a yatırımlar devam edecek"

AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Erdal Atik, seçim çalışmaları kapsamında Diyarbakır’ın Karacadağ bölgesini ziyarette bulundu.

Atik,

20 Haziran 2018 10:32


AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Erdal Atik, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Gittiği Karacadağ bölgesinde büyük ilgi ile karşılanan Atik, genç, yaşlı herkesle yakından ilgilendi. Halkla muhabbeti sırasında talepleri dinleyip soruları cevaplayan Atik, Diyarbakır’ın her köşesinin en iyi hizmeti hak ettiğini belirtti. Atik, “Yaşlılarımızın sağlığı, ailelerin iş beklentisi, gençlerimizin eğitimi gibi konuların hepsi için ayrı ayrı geliştirme projeleri hazırlıyoruz. Diyarbakır yatırımları artarak devam edecek. Özellikle kayyum ekibimizden sonra gelen gelişmelerden halkımız da çok memnun. Biz bu güveni boşa çıkarmayarak, yüzleri güldürmeye devam edeceğiz. Diyarbakır’ın desteği arkamızda, işimiz gücümüz hizmet. Seçim sürecini hayırlısı ile en güzel şekilde geçireceğimize inancımız tam" dedi.


Atik, vatandaşlarla sohbetten sonra bölgedeki köyleri ziyaret etmeye devam etti.




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