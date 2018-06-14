Atik: “Halkımıza hizmetlerimizi bir bir anlatacağız”

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Erdal Atik, vatandaşlar ile buluşmada 24 Haziran’da seçilmeleri durumunda yapacakları hizmetleri anlattı. Atik, seçim çalışmalarında özellikle herkese birebir temas kurmayı amaçladıklarını belirterek, AK Parti olarak Diyarbakır’a yapılan hizmetlerin vatandaşların hayatını kolaylaştırdığını ifade etti. Atik, bu hizmetleri ve yenilerini tüm Diyarbakırlılara anlatmak için ara vermeden çalıştıklarını dile getirerek, “Özellikle belediyelerin AK Parti yönetimine geçmesi ile birlikte şehirde her açıdan gözle görülür bir değişimin yaşandı. Bu hizmetlerin halk tarafında karşılık buldu ve çalışmalar her zaman devam edecek” diye konuştu.