Diğer
Kategoriler
28 Haziran 2018 16:06

Atik: "Seçimin kazananı millet olmuştur"

24 Haziran seçimlerinde AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı olarak gösterilen Erdal Atik, seçimin kazananının millet olduğunu belirtti.

Atik:

28 Haziran 2018 16:06


AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan Atik, seçimin kazananının millet olduğunu ve Türkiye’nin tercihini demokrasiden yana kullandığını belirtti. Bu sonuçlar ile birlikte ülkenin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere taşıyacağını dile getiren Atik, “Türkiye tercihini demokrasiden, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, milletin sarsılmaz birliği ve bütünlüğünden yana yapmıştır. Bu sonuçlar ile birlikte ülkemiz uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere taşıyacaktır. Yeni sistemin faydaları, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile her alanda görülecektir. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki bu sistem ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi hedefleyen bir sistemdir. Yeni bir sayfa açıyoruz. Kardeşçe, hep birlikte büyüyecek ve dünya sahnesinde ‘Vakit Türkiye vakti’ diyeceğiz. Her zaman Diyarbakırlıların ve devletin bekası için hizmete hazırım” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DİYARBAKIR HABERLERİ
DİYARBAKIR HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    39°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    38°C
  • Pazar
    Sıcak
    38°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    41°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç