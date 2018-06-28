Atik: "Seçimin kazananı millet olmuştur"

AK Parti Diyarbakır İl Başkanlığında açıklamalarda bulunan Atik, seçimin kazananının millet olduğunu ve Türkiye’nin tercihini demokrasiden yana kullandığını belirtti. Bu sonuçlar ile birlikte ülkenin uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere taşıyacağını dile getiren Atik, “Türkiye tercihini demokrasiden, hak ve özgürlüklerine sahip çıkmaktan, milletin sarsılmaz birliği ve bütünlüğünden yana yapmıştır. Bu sonuçlar ile birlikte ülkemiz uluslararası alandaki itibarını çok daha yükseklere taşıyacaktır. Yeni sistemin faydaları, başkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile her alanda görülecektir. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan önderliğindeki bu sistem ayrıştırmayı değil, birleştirmeyi hedefleyen bir sistemdir. Yeni bir sayfa açıyoruz. Kardeşçe, hep birlikte büyüyecek ve dünya sahnesinde ‘Vakit Türkiye vakti’ diyeceğiz. Her zaman Diyarbakırlıların ve devletin bekası için hizmete hazırım” dedi.