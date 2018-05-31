Atik, vatandaşlarla buluşmaya devam ediyor

24 Haziran erken seçimi öncesi çalışmalarına hız veren AK Parti Diyarbakır Milletvekili adayı Erdal Atik vatandaşlar ile bir araya geldi. Vatandaşların derdini dinleyen Atik, ziyaretlerinde vatandaşları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın pazar günü Diyarbakır’da yapacağı mitinge davet etti.
Kentte gezmedikleri sokak kalmayacağını belirten Atik, “Gezmediğimiz mahalle, çalmadığımız kapı kalmayacak. Esnaf, memur, ev hanımı, yaşlı genç herkesi dinleyeceğiz. AK Parti hizmetlerini anlatıp, halkın beklentilerini öğreneceğiz” dedi.