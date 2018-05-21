Atik’ten Bakan Soylu’ya Diyarbekir forması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Kent Meydanında vatandaşlarla iftar yemeğinde bir araya geldi. İftarın ardından Bakan Soylu’ya Diyarbekirspor As Başkanı Erdal Atik tarafından isminin yazıldığı 21 numaralı forma hediye edildi. Formayı alan Bakan Soylu, Diyarbekirspor’un bu seneki başarısından övgüyle bahsetti. Bakan Soylu, yeni yapılan stadyumu dolduran taraftarların Diyarbakır’ın bir futbol şehri olduğunu gösterdiğini söyledi. Bakan Soylu, Erdal Atik’e forma hediyesinden dolayı teşekkür etti.