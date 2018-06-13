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13 Haziran 2018 16:45

Atik’ten yerli otomobil değerlendirmesi

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Adayı Erdal Atik, seçim çalışmaları kapmasında Karacadağ’ın Gözeli köyünü ziyaret etti.

Atik’ten yerli otomobil değerlendirmesi

13 Haziran 2018 16:45


AK Parti Diyarbakır milletvekili adayı Erdal Atik, 24 Haziran seçimleri çalışmaları kapsamında Karacadağ’ın Gözeli köyünde vatandaşlar ile buluşup sohbet etti. Atik, köyün yaşlıları ile yakından ilgilendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “100’e yakın yan sektör gelişecek. Akıllı sürüş sistemleri geleceğin teknolojilerini yansıtacak” sözlerini değerlendiren milletvekili adayı Erdal Atik, yerli otomobilin tüm Türkiye’nin uzun yıllardır beklediği proje olduğunu belirtti. Atik, “AK Parti hizmetlerini 24 Haziran’dan sonra daha farklı alanlarda, çok daha ivmeli ve dünya standartlarında göreceğiz. Yerli otomobil memleketçe hayalimiz. Bunu gerçekleştirmek için her türlü çalışmaya hazırız ve heyecanlıyız. Nasip olur da gerçekleştirirsek Türkiye tarihinde unutulmaz olacak” dedi.




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