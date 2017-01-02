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02 Ocak 2017 15:29

Atilla, mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarını denetledi

Atilla, mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarını denetledi

02 Ocak 2017 15:29

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Atilla, Kamışlo Bulvarı’nda devam eden mevsimlik çiçek dikimi çalışmalarını denetledi.
Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Kamışlo Bulvarı’na 50 bin mevsimlik çiçeğin dikimi için yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Atilla’ya Genel Sekreter Yardımcısı Muharrem Filiz eşlik etti. İşçilerle bir süre sohbet eden Atilla, çiçek dikimi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Atilla, Park ve Bahçe Daire Başkanlığı ekiplerine kenti güzelleştirmek adına yaptıkları çalışmalar nedeniyle teşekkür etti.
50 bin mevsimlik çiçek dikilecek
Bağlar ilçesindeki Kamışlo Bulvarı refüjüne, Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekiplerince 50 bin mevsimlik çiçek dikilecek. Çalışmalar kapsamında 45 bin adet mor, sarı, beyaz ve kırmızı renklerde menekşe, 5 bin adet sarı çuha çiçeği, renklerin uyumu göz önünde bulundurularak desenli bir şekilde dikiliyor.
Kışlık çiçek dikimi çalışmaları, kentin farklı noktalarında devam edecek.



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