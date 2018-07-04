Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, DİSKİ Genel Müdürlüğünü ziyaret etti. Hizmet binası girişinde DİSKİ Genel Müdürü Vekili Fırat Tutşi, daire başkanları ve personeller tarafından karşılanan Başkan Atilla’ya DİSKİ Genel Müdür Vekili Tutşi çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Atilla, daha sonra DİSKİ Genel Müdürlüğü Toplantı Salonunda Tutşi ve daire başkanlarıyla toplantı düzenledi. Toplantıda kent merkezi ile ilçelerde alt yapı, bütçe faaliyet raporu, içme suyu, kanalizasyon durumu, DİSKİ’nin yatırımları ve projeleri ele alındı.

Toplantının ardından DİSKİ personelleri ile toplu fotoğraf çektiren Başkan Atilla, çalışmalarında kolaylıklar diledi.