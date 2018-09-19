Atletizm Federasyonu Başkanı Çintımar'dan ziyaret

Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintımar, Diyarbakır'a gelerek, bir takım temaslarda bulundu.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne gelerek, İl Müdürü Mehmet Demir'i ziyaret eden Fatih Çintımar, atletizmle ilgili bilgi aldı. Şube Müdürü Akın Erim'in de yer aldığı ziyarette, Çintımara'a eski atletler Şükrü Onat, Gaffur Özmez, Federasyon İl Temsilcisi Azamettin Özaydoğudu ve yardımcısı Mehmet Gözüaçık'ta eşlik etti.

Mehmet Demir'den Diyarbakırlı atletlerin durumları ve ihtiyaçları konusunda bilgi alan Çintımar, federasyon olarak Diyarbakır'ı önemsediklerini söyledi. Çintımar, Türkiye'nin en iyi atletlerinin Diyarbakır'da yetiştiğini ve son zamanlarda önemli derecelerin elde edildiğini kaydetti. Çintımar, malzeme konusunda da Diyarbakırlı atletlerin yanında olduklarını belirtti.

Diyarbakır Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir de atletizmin gelişimine ve sporcuların desteklenmesine büyük önem verdiklerini vurguladı. İl Müdürlüğü olarak atletlerin her zaman yanlarında yer aldıklarını ve desteklediklerini ifade eden Demir, “Sporcularımızın bütün sorunlarında yanlarında olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bu konuda hiç taviz vermiyoruz. Türkiye'nin önemli atletlerinin Diyarbakır'da yetişmesinde emeği geçenleri kutluyorum ve federasyonumuzun desteklerinin artarak devam etmesini istiyorum” dedi.

Konuşmaların ardından, Fatih Çintımar ve beraberindekiler Diyarbakır Gençlik ve Spor İl müdürü Mehmet Demir ve Şube Müdürü Akın Erim'le hatıra fotoğrafı çektirdi.