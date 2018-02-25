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25 Şubat 2018 16:25

Atletizmde Diyarbakır Muazzez Sümer ikici oldu

Diyarbakır’da okullararası atletizm müsabakalarında Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, ikinci oldu.

Atletizmde Diyarbakır Muazzez Sümer ikici oldu

25 Şubat 2018 16:25

Bu sezon atıcılık, basketbol ve tenis kortunda önemli derecelere imza atan Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, atletizm de ikincilik kupasının sahibi oldu.


Muazzez Sümer Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdiresi Ufuk Yakut, Seyrantepe Spor Tesisleri atletiz sahasında gerçekleşen müsabakalarda öğrencilerinin çok önemli yarışlar çıkardığını söyledi. Oldukça çekişmeli geçen yarışmaların ardından ikinci olduklarını belirten Yakut, “Atletizm müsabakaları beklediğimizden çok daha çekişmeli geçti. Birincilik beklediğimiz müsabakalarda ikinci olduk. Ama önemli olan öğrencilerimizin ortaya koyduğu performanstı. Gerçekten taktir edilecek bir mücadele ortaya koydular. Bu nedenle aldığımız ikinciliği çok önemsiyoruz” dedi.


Hedeflerinin okul sporlarında Diyarbakır’ın en iyisi olmak olduğuna işaret eden Yakut, sözlerini şöyle sürdürdü:


“Eğitimin dışında öğrencilerimizin boş vakitlerini sporla değerlendirmelerini ve gelecekte alternatif bir işlerinin olmasını istiyoruz. Hata yapacakları sporda profesyonelleşmelerini ve Türkiye’nin en iyi sporcuları arasında yer almalarını istiyoruz. Bu nedenle, öğrencilerimizin spor yapmalarını önemsiyoruz. Öğrencilerimize fedakarca emek veren beden eğitimi öğretmenlerimize de çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı elde ettiğimiz başarılar olmazdı.”




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