AÜ Rektörü Prof. Dr. Çomaklı Diyarbakır'a gelecek

Dr. Şafak Ertan Çomaklı, açıköğretim sisteminin 60. yıl etkinlikleri kapsamında Diyarbakır'a gelecek.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, 14 Kasım 2018 Çarşamba günü Diyarbakır'da olacak. Anadolu Üniversitesi açıköğretim sisteminin 60. yıl etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Diyarbakır ili başarı belgesi takdim törenine katılması beklenen Prof. Dr. Çomaklı, burada öğrencilere başarı belgelerini verecek.

Konu ile ilgili bilgi veren Açıköğretim Fakültesi Dicle Bürosu Şube Müdürü Davut Turhan, çarşamba günü Diyarbakır Büyükşehir Öğretmenevi'nde saat 12.00'da yapacağımız törene rektörümüzü davet ettik. Bütün hazırlıklarını tamamladıklarını dile getiren Turhan, “Anadolu Üniversitesi Rektörlük makamını devir aldıktan sonra ilk başarı belgesi törenini Diyarbakır'da gerçekleştirmemize vesile olduğu için Rektör Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı hocamıza teşekkür ediyorum” dedi.