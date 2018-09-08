AÜ’den sınavsız ikinci üniversite fırsatı

AÜ, aynı alanda olmamak kaydıyla Anadolu Üniversitesi İktisat, İşletme ve Açıköğretim Fakültesi programlarından birini tercih ederek ikinci üniversite kapsamında bir bölüm okuma şansı veriyor. Konu ile ilgili bilgi veren AÖF Diyarbakır Dicle Bürosu Yöneticisi Davut Turhan, ikinci üniversite okumak isteyenlere AÜ’nün şans tanıdığını söyledi. Turhan, “Farklı bölümlerde okuyan veya mezun olan öğrenciler için ikinci üniversite okuma şansı tanıyoruz. Buna göre, örgün-uzaktan eğitim, yükseköğretim programlarında kayıtlı öğrenciler ile bu programların mezunlarından, meslek yüksekokullarında okuyan-mezun olanlar ile örgün lisans programlarından ön lisans diploması alarak ayrılmış olanlar, lisans programlarında okuyan-mezun olanlar başvuru yapabilir. Ayrıca, Anadolu Üniversitesi açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerden mezun olanlar ve diğer yükseköğretim kurumlarının açıköğretim programlarında okuyan-mezun olanlar da başvurusunu yapıp ikinci üniversite okuyabilirler. Herhangi bir yükseköğretim kurumunun lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan fakültelerin ön lisans-lisans programlarından birine, herhangi bir yükseköğretim kurumunun ön lisans programından mezun olan veya okuyan öğrenciler açıköğretim sistemine göre öğretim yapan Açıköğretim Fakültesi’nin ön lisans programlarından birine okumakta veya mezun oldukları alanlarda olmamak kaydıyla, sınava girmeden ve örgün-uzaktan öğretimdeki kayıtlarını sildirmeden doğrudan Anadolu Üniversitesi’ne başvurmak suretiyle kayıt yaptırabilirler” dedi.