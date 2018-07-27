Ay kızıla büründü vatandaşlar telefonlarına sarıldı

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 27 Temmuz’da 21. yüzyılın en uzun ’Kanlı Ay’ tutulmasının yaşanacağını açıklamıştı. Dünya’nın Güneş ile Ay arasına gireceği tutulma sırasında yerkürenin gölgesi 1 saat 43 dakika boyunca Ay’ın görünen yüzünü tamamıyla örtüyor. Türkiye saati ile 20.15’te başlayan ’Kanlı Ay’ tutulması Diyarbakır’da da çıplak gözle izlenebildi. Kanlı Ay tutulması başladığı anda vatandaşlar anı ölümsüzleştirmek için cep telefonu ve fotoğraf makinaları ile bol bol fotoğraf çekti. Havanın kararmasıyla birlikte Güneydoğu’nun dört bir yanında kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.