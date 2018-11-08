Ayaz ve Özbek aileleri barıştı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, Üçtepe Mahallesinde geçen hafta Ayaz ve Özbek aileleri arasında pamuk hasat makinesi yüzünden çıkan kavgada 12 kişinin yaralamasının ardından başlayan husumet, Bismil'deki kanaat önderlerinin araya girmesiyle son buldu.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesi, Üçtepe Mahallesinde geçen hafta Ayaz ve Özbek ailelerinin arasında pamuk hasat makinesi yüzünden çıkan kavga nedeniyle oluşan husumet, Üçtepe'de ikamet eden Bismil'in önemli kanaat önderlerinden Molla İbrahim Durmuş, Maruf Yüksel, Ferit Altay ve Nuri Bilmedi'nin araya girmesiyle büyümeden sona erdi. Üçtepe camisinde yapılan barış merasiminde okunan Kuran-ı Kerim tilavetinin ardından Bismil'in önemli kanaat önderlerinden Molla İbrahim Durmuş, iki aile arasında güzel bir barış olduğunu, önemli olan bu barışın devam etmesi olduğunu belirtti. Durmuş, “Her iki ailenin birbirlerine karşı her hangi bir düşmanlığı tırmandırmanın içerisinde değildir. Bunun için bu barış inşallah hayırlara vesile olur. Bilhassa bölgemiz diken üzerinde onun için barışa başlamak barışla işi bitirmek iyidir. Bu çok güzel bir manzara, bugün birbirimizi vurarak taziyelerimize gelmektense böyle bir barış toplantısının meydana gelmesi çok daha güzel ve gurur vericidir. Allah hepimizi hak yola getirsin sulhu aramızda eksik etmesin" dedi.

“Köyümüzde 30 yıldır husumet olmadı”

Köyde 30 yıldır herhangi bir husumet yaşamadığını aktaran Kanaat önderlerinden Maruf Yüksel ise "Allah'ın izniyle bugün bir sünneti yerine getirmiş olduk. Ayaz ve Özbek ailelerinin özür ve barış talebini büyük bir olgunluk içerisinde kabul ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Bizlere kin, nefret, düşmanlık yakışmaz. Birbirimize düşmanca davranmak islamiyette yoktur. Bizler, Hz. Muhammed Mustafa ümmetiyiz" dünyada kibir, savaş, yalan, şeytani düşünce hem dünyamızı, hem ahiretimizi cehenneme çevirir" diye konuştu.

Ayaz ve Özbek ailelerin temsilcileri ise husumeti sona erdirenlere teşekkür ederek sonuna kadar her iki ailenin dost olarak kalacağını söyledi. Daha sonra Kuranı kerimin altında yürüyen Ayaz ve Özbek aileleri birbirlerine sarıldıktan sonra ve Molla İbrahim Durmuş'un okuduğu dua ile sona erdi.