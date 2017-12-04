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04 Aralık 2017 14:15

Baba Tahir Caddesi asfaltlanıyor

Kent merkezi ve ilçelere bağlı mahallelerde asfalt, yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kayapınar ilçesindeki Baba Tahir Caddesi’nde 2 bin 285 ton asfalt serdi.

Baba Tahir Caddesi asfaltlanıyor

04 Aralık 2017 14:15


Kentteki bulvar, cadde ve sokaklarda 500 bin ton sıcak asfalt serme hedefiyle başlattığı çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar 480 bin ton asfalt serdi. Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan Baba Tahir Caddesi’nde asfalt çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddede10 santimetre kalınlığında 2 bin 285 ton binder tabakası asfalt döktü.



Caddeye 7 bin 630 ton asfalt serilecek


Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bin 50 metre uzunluğundaki Baba Tahir Caddesi’nde yağmur suyu drenajı, temel, alt temel ve PMT çalışmalarını tamamladıktan sonra caddede asfalt çalışmalarını başlattı. İlk etapta bir şeritte binder tabakası için sıcak asfalt seren ekipler, diğer şeritte temel, alt temel ve PMT çalışmalarına başladı. Her iki şeritte toplam 4 bin 570 ton binder tabakası serecek ekipler, binder tabakalarının tamamlanmasının ardından caddenin her iki şeridine 5 santimetre kalınlığında bin 530 ton aşınma tabakası olmak üzere toplam da 7 bin 630 ton asfalt serecek.



Odun Pazarı yolu asfaltlandı


Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan Odun Pazarı’na giden 200 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması yaptı. 150 ton asfalt seren ekipler, çalışmayı tamamlayarak yolu hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına hava şartları uygun olduğu sürece devam edecek.




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