Baba Tahir Caddesi asfaltlanıyor

Kentteki bulvar, cadde ve sokaklarda 500 bin ton sıcak asfalt serme hedefiyle başlattığı çalışmalarına devam eden Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, şu ana kadar 480 bin ton asfalt serdi. Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde bulunan Baba Tahir Caddesi’nde asfalt çalışmalarına devam eden Büyükşehir Belediyesi ekipleri caddede10 santimetre kalınlığında 2 bin 285 ton binder tabakası asfalt döktü.

Caddeye 7 bin 630 ton asfalt serilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bin 50 metre uzunluğundaki Baba Tahir Caddesi’nde yağmur suyu drenajı, temel, alt temel ve PMT çalışmalarını tamamladıktan sonra caddede asfalt çalışmalarını başlattı. İlk etapta bir şeritte binder tabakası için sıcak asfalt seren ekipler, diğer şeritte temel, alt temel ve PMT çalışmalarına başladı. Her iki şeritte toplam 4 bin 570 ton binder tabakası serecek ekipler, binder tabakalarının tamamlanmasının ardından caddenin her iki şeridine 5 santimetre kalınlığında bin 530 ton aşınma tabakası olmak üzere toplam da 7 bin 630 ton asfalt serecek.

Odun Pazarı yolu asfaltlandı

Büyükşehir Belediyesi, Silvan yolu üzerinde bulunan Odun Pazarı’na giden 200 metrelik yolda sıcak asfalt çalışması yaptı. 150 ton asfalt seren ekipler, çalışmayı tamamlayarak yolu hizmete açtı. Büyükşehir Belediyesi asfalt çalışmalarına hava şartları uygun olduğu sürece devam edecek.