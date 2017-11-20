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20 Kasım 2017 12:20

Bağcılar Mahallesi asfaltlanıyor

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi yapılaşması tamamlanan Bağcılar Mahallesinin sokak ve caddelerinde asfaltlama çalışması başlattı.

Bağcılar Mahallesi asfaltlanıyor

20 Kasım 2017 12:20


Bağlar Belediyesi yol yapım ve onarım çalışmaları kapsamında ilçenin yeni yerleşim alanı olan Bağcılar Mahallesinin 26 farklı noktasında asfaltlama çalışması başlattı. Yol yapım çalışmalarına ilişkin bilgi veren Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, Şeyh Şamil Mahallesinin ardından yapılaşması tamamlanan Bağcılar Mahallesinde asfaltlama çalışması başlattıklarını belirtti. Başkan Akat, “Bağların yeni yerleşim alanı Bağcılar Mahallesinin 26 farklı noktasında toplamda 26 bin ton sıcak asfalt serimi yapacağız. Ekiplerimiz Şeyh Şamil Mahallesinin birçok sokak ve caddesinde asfalt serimi yaparak yolları yeniledi. Şimdi amacımız Bağcılar Mahallesinde kısa bir süre içerisinde asfaltlama çalışmasını tamamlayarak halkın hizmetine sunmaktır ”dedi.




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