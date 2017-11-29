Bağcılar’a 66 bin 348 metrekare kaldırım taşı döşenecek

Refüjlerinin de düzenlediği çalışmada ekipler, alana farklı türlerde 2 bin 550 adet ağaç ve 628 adet aydınlatma direği dikecek.

Yaz aylarında Bağcılar imar yollarının altyapısını tamamlayıp asfaltlayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağlar ilçesi Bağcılar’da yer alan Kamışlo Bulvarı, Çevlik, Orhan Doğan ve Mehmet Uzun Caddeleri’nde kaldırım çalışmalarına başladı. 1 Bulvar ve 3 caddeye toplam 66 bin 348 metrekare kaldırım taşı döşenecek. Daha önce kaldırımlarda sadece siyah bazalt taş kullanan ekipler, bulvar ve cadde kaldırımlarının daha estetik görünüm ve farklı renk deseni elde etmek için yapı malzemesi olarak bazal, ateş tuğlası, granit küp taş, görme engelli takip taşı ve ağaç altı kompozit ızgara kullanıyor. Görme ve bedensel engellilerin kullanımına uygun şekilde inşa edilen kaldırım çalışmasında 3 bin 200 metre uzunluğunda Kamışlo Bulvarı’na 32 bin, 2 bin 170 uzunluğunda Orhan Doğan Caddesi’ne 17 bin 360, bin 590 metre uzunluğunda Çevlik Caddesi’ne 9 bin 858 ve bin 150 metre uzunluğunda Mehmet Uzun Caddesi’ne 7 bin 130 metrekare kaldırım taşı döşenecek.

Bulvar ve caddelerin refüjleri düzenleniyor

Kaldırım çalışmalarına paralel olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Bağcılar imar yollarının refüjlerini de düzenliyor. 6 metre genişliğinde Kamışlo Bulvarı’na 3 bin 200, 2 metre genişliğinde Mehmet Uzun Caddesi’ne bin 1150, 4 metre genişliğinde Orhan Doğan Caddesi’ne 2 bin 170 ve 2 metre genişliğinde Çevlik Caddesi’ne de bin 590 metre olmak üzere toplam 8 bin 110 metre uzunluğunda ki refüjlere bordür taşı döşüyor.

Kaldırım ve refüjlere 2 bin 550 ağaç dikilecek

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Kamışlo Bulvarı, Orhan Doğan, Mehmet Uzun ile Çevlik Caddeleri’nin kaldırım ve refüjlerini ağaçlandırıyor. Ekipler, 1 bulvar ve 3 caddeye farklı türlerde toplam 2 bin 550 ağaç dikecek. Ağaçlandırma çalışmaları dışında kavşak ve refüjler yazlık ve kışlık olmak üzere çiçeklendirilecek.

Bulvar ve caddeler aydınlatılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, araç trafiği ile yaya akışının sorunsuz bir şekilde seyretmesi ve güvenliği için Kamışlo Bulvarı, Orhan Doğan, Mehmet Uzun ve Çevlik Caddeleri’ni aydınlatıyor. Bulvar ve caddelere 30’ar metre aralığında 9,5 metre uzunluğunda 628 adet Tip Test onaylı aydınlatma direkleri dikiliyor. Kaldırım ve refüj çalışmalarının ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, bulvar ve caddelere aşınma tabakası asfaltı serecek.