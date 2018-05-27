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27 Mayıs 2018 12:42

Bağımsız aday vatandaşlarla buluştu

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Özkan Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde, esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi.

Bağımsız aday vatandaşlarla buluştu

27 Mayıs 2018 12:42

Yıldırım, kentin sorunlarını çözümü için yoğun çaba içerisinde olacaklarını vurguladı.


Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Özkan Yıldırım dur durak bilmiyor. Yıldırım, seçim çalışmaları çerçevesinde, sık sık esnaf ziyaretleri yapıp, vatandaşlarla bir araya geliyor. Ekibiyle birlikte kentin cadde ve sokaklarını arşınlayan Yıldırım, esnaf ve vatandaşların sorun ve taleplerini dinliyor. Vatandaşların sorunlarının çözümü için aday olduğunu belirten Yıldırım, “Zaten kentin ve vatandaşların sorunlarını yakından biliyoruz. Hiçbir partiden olmayıp, bağımsız bir aday olarak, bu sorunlarını çözümü için yola çıktık. Tek amacımız var, Diyarbakır ve Diyarbakır halkına hizmet etmek” dedi.


Ziyaretlerinde vatandaşların daha çok mülteciler ve ekonomi konularından yakındıklarını anlatan Özkan, “Biz durmayacağız ve vatandaşların sorunlarını çözmek için projeler hazırlayıp, girişimlerde bulunacağız. Amacımız Diyarbakır’ın sesi olmak. Kapılarımızı sonuna kadar Diyarbakır halkına açık tutacağız” diye konuştu.




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