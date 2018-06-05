Bağımsız aday Yıldırım küçük esnafın sorunlarını dinledi

dönem milletvekili genel seçiminde Diyarbakır’dan bağımsız milletvekili adayı olan Özkan Yıldırım, küçük esnafın sorun ve sıkıntılarını dinledi.

Seçim çalışmaları kapsamında ilçe, belde, köy ve mahalle ziyaretlerini sürdüren Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Özkan Yıldırım, Yenişehir ilçesi Ofis yer altı çarşısında bulunan küçük esnafı ziyaret edip sorunlarını dinledi. Esnafın bir memleketin bel kemiği olduğunu belirten bağımsız aday Özkan Yıldırım, halkın da bayram öncesi alışverişlerini avm yerine küçük esnaftan yapması gerektiğini söyledi. Küçük esnafın zor durumda olduğunu ifade eden Yıldırım, vatandaşlara çağrıda bulundu.

“Küçük esnaf batarsa hayat biter”

Halkın küçük esnafa mutlaka sahip çıkması gerektiğini belirten Özkan Yıldırım, küçük esnafın şehrin lokomotifi olduğunu söyledi. Bir şehirde küçük esnaf batarsa hayatın da biteceğini ifade eden Yıldırım, “Ben ve ailem yıllardır çiftçilerin sorun ve sıkıntıları ile mücadele ediyoruz. Küçük esnafın ne denli önemli olduğunu, şehir, bölge ve ülke ekonomisinde nasıl bir lokomotif üstlendiğini iyi bilirim. Bundan dolayı bayram öncesinde halkımızın küçük esnafa sahip çıkarak alışverişlerini bunlardan yapmasını isterim. Küçük esnafa ödenen para bu şehirde kalır ve sürekli döndüğü için herkese fayda sağlar. Ama büyük avmler öyle değil. Avm parası halka geri dönmez. Paranızın size faydalı olmasını istiyorsanız küçük esnafı destekleyin” dedi.

Özkan Yıldırım beraberindeki heyet ile Ofis yer altı çarşısında küçük esnaf ziyaretinin ardından Çınar ilçesine geçti. Yıldırım, daha sonra Diyarbakır Yenişehir ilçesi Şehitlik semti ile Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi’nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.