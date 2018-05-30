Bağımsız adaydan 700 araçlık seçim konvoyu

Diyarbakır Bağımsız Milletvekili Adayı Özkan Yıldırım seçim çalışmalarına hız verdi. Seçim çalışmaları çerçevesinde sokak sokak gezerek esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Özkan, sorun ve talepleri dinliyor. Seçildiği takdirde çözüm odaklı çalışmalar yapacağını ve ekibiyle birlikte hazırlayacağı projelerle vatandaşların taleplerini Meclis’te gündeme getireceğini belirten Özkan, “Kentin ve vatandaşların sorunlarına hakim durumdayız. Tek amacımız kentimize ve insanlarına hizmet etmek” dedi.

700 araçlık konvoy

Bağımsız Milletvekili Özkan, cumartesi günü 700 araçlık bir seçim konvoyuyla şehir turu atacaklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

“Konvoyumuza tüm Diyarbakır halkını, dost ve sevdiklerimizi bekliyoruz. Saat 12.00’da Mermer Köyü Kasımoğulları Petrol’de toplanıp şehir turu atacağız. Şehir turu sonrası 75 metrelik yolda bulunan Adar Petrol buluşma noktamız olacak.”