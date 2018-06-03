Bağımsız adaydan konvoylu şov

Şehir turu atan Yıldırım, seçim minibüsünün direksiyonuna da kendi geçti.

Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Özkan Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürüyor. Yıldırım, bu çerçevede, şehir turu attı. 500 araçlık konvoyla tur atan Yıldırım, adeta şov yaptı. Seçim minibüsünün direksiyonuna da kendi geçen Yıldırım, kenti cadde cadde dolaşarak, vatandaşlardan destek istedi.

Konvoya katılan tüm destekçilerine teşekkür eden Yıldırım, “Bizi gerçekten mutlu ettiler, gururlandırdılar halkımızın bizi bu kadar sevdiğini gerçekten bugün kendi gözlerimizle şahit olduk. Herkese birer birer teşekkür ediyor, 24 Haziran’daki seçimde de bütün Diyarbakır halkının bize sahip çıkacağına inanıyorum. Çünkü siyasetten gelme değiliz Diyarbakır’ın eksiklerini dile getirmek için adayım, bütün Diyarbakır halkının gerçekten sevgisini kazandığıma inanıyorum. Yeni beyinler lazım yeni nesil lazım yeni yüzler lazım bunu Diyarbakır halkı için tek değil Türkiye geneli için söylüyoruz desteklerinizi bekliyoruz. Seçim aracımızı kendimiz kullandık Diyarbakır halkı ile buluşarak konvoy yaptık. Seslendirmeyi bile kendimiz söyledik halkımızla iç içe olduğumuz için daha mutluyuz ve daha sevinçliyiz” dedi.

Yıldırım seçim minibüsünden yaptığı anonslarda ise, “Yeni nesle, gençliğe, yeni beyine ihtiyaç var. Diyarbakır’ın içinden, köyünden, yerlisi olan Özkan Yıldırım Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı halkıyla buluşmak için, hizmet için ve ekonomi için desteklerinizi bekliyoruz. Hepimiz 24 Haziran’da sandıklara giderken oylarımızı Özkan Yıldırım’a tercih edelim” diye konuştu.