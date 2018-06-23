Bağımsız milletvekili adayı Özkan Yıldırım seçim yasağına saatler kala hız kesmeden seçim minibüsünden vatandaşlara seslenerek destek istedi. Seçim sürecinde kendine destek olanlara teşekkür eden Yıldırım, bu desteklerin memlekete yatırım olarak döneceğini ifade etti. Yıldırım, Sur ilçesine bağlı Köprübaşı, Kengerli, İtram, Hilili, Küçük Ketin, Akrak, Ahmetler, Zozınç, Tıralo köylerinde vatandaşlar ile bir araya gelerek sandığa davet etti. Seçim minibüsü ile girmediği sokak kalmadığını belirleyen Yıldırım, “Diyarbakır’ın her sokağını tek tek seçim minibüsünden seslendirme yaparak vatandaşların ilgisiyle karşılandım. Seçim dönemi boyunca bize yardımcı olan, desteklerini esirgemeyen, sandıkta bana sahip çıkacak olan herkese teşekkür ederim” dedi.