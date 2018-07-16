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16 Temmuz 2018 17:05

Bağlar Belediyesi 9 noktada yol yapıyor

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesi ilçenin 9 farklı noktasında yol yapım bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor.

Bağlar Belediyesi 9 noktada yol yapıyor

16 Temmuz 2018 17:05


Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler Bağcılar Mahallesinin 9 farklı noktasında yol yapım bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor. Bağcılar Mahallesinin sokaklarında ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat ve Belediye Başkan Yardımcıları çalışmaların yapıldığı noktaları denetleyerek yetkililerden bilgi aldı. Yol çalışmasına ilişkin bilgi veren Başkan Akat, ilçenin en büyük mahallesi olan Bağcılar Mahallesinde imarı ve altyapısı tamamlanan parke taşı döşeme, kaldırım ve yol çalışması başlattıklarını belirtti. 2018 yol yapım programı çerçevesinde çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Akat, “Hem kırsal mahallelerde hem de ilçe merkezinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yılın sonuna kadar ekiplerimizle beraber hedeflediğimiz noktaya ulaşacağız” dedi.




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