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20 Eylül 2017 11:14

Bağlar Belediyesi Lefkoşa Caddesini yeniledi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi 2017 yol yapım programı kapsamında Lefkoşa Caddesi’nde asfalt serme çalışmasına başladı.

Bağlar Belediyesi Lefkoşa Caddesini yeniledi

20 Eylül 2017 11:14


Bağlar Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen yol çalışması kapsamında Şeyh Şamil Mahallesinde bulunan Lefkoşa Caddesinde asfalt serme çalışması başlattı. Asfalt çalışmasını yerinde inceleyen Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, halkın ulaşım imkanlarını daha iyi hale getirmek için çalışmalarının birçok noktada devam ettiğini belirtti. Mahalle sakinleri ve esnafla sohbet eden Akat, belediyenin yapacağı yeni çalışmaları da aktardı. Esnaf ve Mahalleli belediyenin asfalt serim, bakım ve onarım çalışmasından dolayı memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.




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