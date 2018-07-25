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25 Temmuz 2018 13:13

Bağlar Belediyesi Mahalle Evlerini yeniledi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi, 5 yıllık stratejik planı içerisinde yer alan Mahalle Evlerinin yapım projesi kapsamında bulunan evlerin iç donanımları yenilendi.

Bağlar Belediyesi Mahalle Evlerini yeniledi

25 Temmuz 2018 13:13


Bağlar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından Bağların kırsal kesiminde bulunan Mahalle Evlerinin iç donanımı ile ilgili çalışma başlattı. Belediye kırsal mahallede yaşayan vatandaşların uğrak yeri haline gelen Ekinci, Tavşantepe, Özdemir ve Yukarı Molla Ali Mahalle Evlerinin yıpranan ve kullanılamaz hala gelen eşyaları yenileriyle değiştirildi. Bu kapsamda 4 Mahalle Evine de geleneksel sedir ve minder, masa, sandalye, sehpa gibi eşyalar mahalle sakinleri adına mahalle muhtarlarına teslim edildi. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgilere göre önümüzdeki dönemde mahalle evlerine yönelik çalışmalarının devam edeceği belirtildi.




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