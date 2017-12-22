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22 Aralık 2017 14:25

Bağlar Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi

Diyarbakır’ın Bağlar İlçe Belediyesi kurum içi eğitim seminerleri kapsamında personellerine “Temel İlkyardım Eğitimi” verildi.

Bağlar Belediyesi personeline ilkyardım eğitimi

22 Aralık 2017 14:25


Bağlar Belediyesi, 3 gün süren uygulamalı eğitime katılan belediye personeline, yapılacak olan yazılı sınavın ardından ilkyardım sertifikası verilecek. Kardelen Kadın Merkezi Konferans Salonunda verilen eğitim seminerine müdürler ve çok sayıda belediye personeli katıldı. Özel bir firma tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve İş Güvenliği kanunu kapsamında eğitim verildi. Bağlar Belediyesi personellerine eğitim süresince, temel ilkyardım uygulamaları, hasta, yaralı ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda ilkyardım, yanık, sıcak çarpması ve burkulmalarda ilkyardım, kırık, çıkık ve burkulmalarda ilkyardım, bilinç bozukluklarında ilkyardım, zehirlenmede ilkyardım, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmalarında ilkyardım, boğulmalarda ilkyardım, hasta ve yaralı taşıma teknikleri konuları hakkında bilgi verildi.




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