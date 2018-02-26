Bağlar Belediyesinde çocuk hakları semineri

Bağlar Belediyesi son zamanlarda ülkede ve bölgede artan çocuk istismarına karşı farkındalık oluşturmak için eğitim semineri düzenledi. Eğitim semineri Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezinin konferans salonunda yapıldı. Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi Üyesi avukat Ümit Asye Demir ve Mahmut Çiftçi konuşmacı olarak katıldığı seminerde, Çocuk ve Aile Merkezi ve Kardelen Kadın Merkezinde çalışan personeller bilgilendirildi. Seminerde çocuk istismarı ve istismarın kimden geldiği, ebeveynlerin istismara karşı çocukları nasıl korumaları gerektiği, istismar nedeniyle çocuklarda çıkan davranış bozukluğu ve alınması gereken önlemler ile hukuki hakları anlatıldı. Önümüzdeki günlerde Solin Çok Amaçlı Çocuk ve Aile Merkezinde bulunan ebeveynlere yönelikte eğitim semineri düzenleneceği belirtildi.