Bağlar Belediyesinden muhtar, imam ve personellere iftar

Bir düğün salonunda düzenlenen programa, Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, belediye başkan yardımcıları ve meclis üyeleri ile ilçeye bağlı muhtarlar, imamlar ve personeller katıldı. Programda konuşan Başkan Akat, “Burada imamlarımızla, muhtarlarımızla ve emekçi arkadaşlarımızla iftar sofrasında buluşmanın gurunu yaşıyoruz. Her zaman yerel yönetimlerde çalışan arkadaşlarımızın emeği bizden kat be kat fazladır. Bu verilen emek mücadelesinde halka hizmet boyutuyla çalışan insanlarımız var. Bizler seçilmişliğimizle gelip yönetiyoruz ama asıl emekçiler personellerimizdir. İnşallah bu Ramazan ayı barışa, kardeşliğe ve huzura vesile olmasını dileriz. Tüm İslam Aleminin Ramazan ayını kutluyorum. Hepinize iftar yemeğine katılmanızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.