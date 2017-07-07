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07 Temmuz 2017 15:41

Bağlar Belediyesinin yaz okulu açıldı

Diyarbakır’ın Bağlar Belediyesinin her yıl düzenlediği yaz okulu kursu açıldı.

Bağlar Belediyesinin yaz okulu açıldı

07 Temmuz 2017 15:41

Bu sezon yaz okuluna 6 ile 15 yaşları arasında yaklaşık 200 öğrenci başvurdu.


Bağlar Belediyesinin maddi durumu kötü olan ailelerin çocukları başta olmak üzere bölge gençlerini sporla tanıştırmak amaçlı her yıl düzenlediği yaz okulu kursu törenle açıldı. Belediyenin spor salonunda yapılan yaz okulunun açılışına Bağlar Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, Belediye Başkan Yardımcıları Nevriye Çur ve Adnan Akgül, Belediye meclis üyeleri, belediye spor kulübü yöneticileri, basketbol antrenörleri ve sporseverlerin katımı ile gerçekleştirildi. Yaz okulunun açılış töreninde konuşan Belediye Başkanı Birsen Kaya Akat, belediye olarak temel hedeflerinden birinin de Bağlarlı gençleri sporla tanıştırmak ve spor yapmalarını sağlamak olduğu belirtti. Akat, “Sağlıklı yaşam için spor yapmamız şart. Umarım bu yaz okulu yaşamınızda önemli bir başlangıç olur. Tüm desteğimiz sizinle olacak ve tüm çocuklarımıza başarılar dileriz” dedi.


Başkan Akat konuşmasının ardından çocuklarla tek tek ilgilenerek bir süre sohbet etmesinin ardından toplu fotoğraf çektirdi.




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