Bağlar Halk Eğitim Merkezi’nde Yılsonu Sergisi düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen sergi açılışına Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan, Diyarbakır İl Milli Eğitim Müdür Vekili Adnan Hürata, Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş ve çok sayıda davetli katıldı. Sergideki eserleri inceleyen Kaymakam Toğan tüm kursiyer ve öğretmenlere teşekkür ederek, başarı dileklerini iletti. 2017-2018 sezonunda açılan kurslarda öğretilen, el emeği göz nuru ürünlerin sergilendiği etkinlikte, “Hayat Botu Öğrenme” faaliyetleri kapsamında yapılan eğitimlerin bir kısmı uygulamalı olarak gösterildi. Sergiye müzik kurslarına katılarak ney, gitar ve keman çalmasını öğrenen kursiyerler müzikleriyle eşlik etti. Ardından okuma yazma kurslarını başarıyla tamamlayan kursiyerlerin belgeleri verildi. Kursiyerler eserlerini defileyle sundu. Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş yaptığı açıklamada, "İpek kozasından, arıcılığa, resimden el sanatlarına birçok alanda kurslarımızı açtık. İl Valimiz ve Kaymakamlığımızın destekleri ile okuma yazma kurslarımızı, Büyükşehir Belediyemiz ile de sosyal destek projesi kapsamında faydalı kurslarımızı açtık" dedi.

3 bin 376 kurs açıldı

Bağlar Halk Eğitim Merkezi Müdürü Umut Özekinci 2017-2018 yılında 3 bin 376 kurs açtıklarını dile getirerek, “36 bin 79 kadın, 17 bin 731 erkek ve toplam 53 bin 810 kursiyere eğitim hizmeti verdik. Eğitim süreçlerinde özveriyle görev yapan değerli eğitimci arkadaşlarıma ve kursiyerlerime, emekleri için teşekkür ediyorum. Her zaman bizlerin yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Kaymakam Tolga Toğan’a ve Bağlar İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikret Elaltuntaş’a şükranlarımı sunuyorum” dedi.