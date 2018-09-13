İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Bağlar ve Ergani'den Başkan Atilla'ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görev yerleri değişen Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan ve Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Genel Sekreter Muhsin Eryılmaz’a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görev yerleri değişen Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan ve Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Genel Sekreter Muhsin Eryılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.


Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bağlar Kaymakamlığı'ndan Trabzon Ortahisar Kaymakamlığına atanan Tolga Toğan ile Ergani Kaymakamlığı'ndan Muğla Datça Kaymakamlığına atanan Mesut Çoban, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Genel Sekreter Muhsin Eryılmaz'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Atilla ve Genel Sekreter Eryılmaz, makam odasında konuklarıyla bir süre görüştü. Başkan Atilla, Toğan ve Çoban'a yeni görevlerinde başarılar dilerken Toğan ve Çoban ise Başkan Atilla'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.