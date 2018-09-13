Bağlar ve Ergani'den Başkan Atilla'ya ziyaret

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle görev yerleri değişen Bağlar Kaymakamı Tolga Toğan ve Ergani Kaymakamı Mesut Çoban, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ile Genel Sekreter Muhsin Eryılmaz'a veda ziyaretinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Bağlar Kaymakamlığı'ndan Trabzon Ortahisar Kaymakamlığına atanan Tolga Toğan ile Ergani Kaymakamlığı'ndan Muğla Datça Kaymakamlığına atanan Mesut Çoban, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla ve Genel Sekreter Muhsin Eryılmaz'a veda ziyareti gerçekleştirdi. Başkan Atilla ve Genel Sekreter Eryılmaz, makam odasında konuklarıyla bir süre görüştü. Başkan Atilla, Toğan ve Çoban'a yeni görevlerinde başarılar dilerken Toğan ve Çoban ise Başkan Atilla'ya teşekkür ederek çalışmalarında kolaylıklar diledi.