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14 Nisan 2017 16:42

Bağlar’da yaralar sarılıyor

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğünün Bağlar ilçesinde bulunan ek binasına yapılan bombalı saldırıda ev, iş yeri ve araçları hasar gören vatandaşların zararları karşılanıyor.

Bağlar’da yaralar sarılıyor

14 Nisan 2017 16:42


Diyarbakır Valili Hüseyin Aksoy, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “İlimiz Bağlar ilçesinde yer alan İl Emniyet Müdürlüğü ek yerleşkesi içerisinde 11 Nisan günü terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen patlama neticesinde olay sonrası meydana gelen zararın en kısa sürede giderilmesi için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 24 kişilik ekip tarafından yürütülen çalışmalarda şuana kadar tespit edilen bin 552 dosya içerisinde 667 dosyanın hesaplama işlemleri tamamlanmış olup, bu kapsamda mağdur vatandaşlarımıza 627 bin 478 lira ödenmesi için banka ve PTT şubelerine gerekli talimatlar gönderilmiştir. Geriye kalan dosyaların hesaplama işlemleri en kısa sürede yapılarak, oluşan zararların karşılanmasına devam edilecektir” dedi.




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