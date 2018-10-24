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Bağlar'dan Başkan Atilla'ya ziyaret

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi yönetici ve eğitmenlerini makamında ağırladı.


Bağlar Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi Başkoordinatörü Arzu Çetin ve eğitmenler, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla'yı ziyaret etti. Başkan Atilla makam odasında Çetin ve eğitmenlerle bir süre görüşerek taleplerini dinledi. Çetin çalışmalarıyla ilgili Başkan Atilla'ya bilgi verdi, Başkan Atilla Çetin ve eğitmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

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