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28 Temmuz 2018 10:35

Bahçeli talimat verdi, Diyarbakır yerine getirdi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ’Askıda ekmek’ çağrısı Diyarbakır’da karşılık buldu.

Bahçeli talimat verdi, Diyarbakır yerine getirdi

28 Temmuz 2018 10:35

Bahçeli’nin çağrısı üzerine harekete geçen Diyarbakırlı ülkücüler Bağlar, Sur ve Eğil ilçesinde 3 fırında ’Askıda ekmek’ kampanyası başlattı.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz günlerde ekmeğe uygulanması beklenen yüzde 15’lik zammı eleştirmişti. Zamla ilgili değerlendirmede bulunan Bahçeli, “Askıda ekmek projesini başlatıyorum. Hali vakti yerinde her vatan evladı kendisine en yakın ekmek fırınına gitmeli. Eğer iki ekmek alacaksa üç ekmek parası ödemeli. Bir ekmeğin askıya alınmasını fırıncı ile paylaşmalı. Fakir fukara kardeşlerim, durumu yerinde olmayan insanlarımız fırına veya ekmek satılan yerlere gittiğinde bana askıdan bir ekmek verebilir misin diyebilmeli” ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli’nin ekmek zammına yönelik başlattığı askıda ekmek projesine Diyarbakır’dan destek geldi. Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı ve MHP milletvekili adayı Mehmet Teyar Karakoç desteği ile Bağlar ilçesinde bulunan Zeynel-2 ekmek fırını işletmecisi Metin Çelik, Bahçeli’nin açıklamalarının ardından askıda ekmek kampanyası başlattı.



Diyarbakır’dan MHP lideri Bahçeli’ye destek


Konu ile ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulunan Zeynel-2 ekmek fırını işletmecisi Metin Çelik, yapılması planlanan ekmek zammı sonrası televizyonlardan Bahçeli’nin açıklamalarını dinlediğini söyledi. Eski MHP Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Teyar Karakoç ile görüştükten sonra askıda ekmek projesini haya geçirdiğini kaydeden Çelik, “Çok önceden beri bu kampanyaya destek veriyorduk. Bahçeli’nin açıklamalarının ardından, onun çağrısıyla kampanyamızı genişlettik. Bundan sonra da bu şekilde devam edecek. İstanbul fırıncıları zammı hak etmiyor, orada 4 defa zam oldu Diyarbakır’da hiç zam yapmadık. Şuan da Diyarbakır’da ekmeğin tanesi 1 liradır. 3-4 yıldır zarar etmemize rağmen ekmeğin fiyatlarında değişikliğe gitmedik. Bu kampanya biz oldukça devam edecek. Kampanyamıza dışarıdan gelen arkadaşlar katkıda bulunuyor. Örneğin adam bir ekmek alıyor, 5 ekmek parasını da fazladan bırakıyor. Haftadan haftaya para bırakan arkadaşlarımız var. Bu şekil askıda ekmek sürekli bulunuyor ve fakir fukaraya dağıtılıyor. Kampanyanın tüm fırıncılara örnek olmasını istiyoruz” dedi.




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