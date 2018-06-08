Bundan geri dönüş yok, aklından bile geçirilemeyecek bir süreç var. Varsa bunun dış ilişkisi o da bitti, o kadar söyleyeyim” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, bir dizi programa katılmak için Diyarbakır’a geldi. Kayapınar ilçesi Diclekent semtinde bulunan Cebel-i Nur Camisi’nde vatandaşlarla birlikte Cuma namazı kılan Bakan Albayrak, namaz sonrası çevredeki esnafı gezip, sorunlarını dinledi. Ellerinde karne bulunan öğrencileri yanına çağıran Bakan Albayrak, karneleri inceledikten sonra çocuklara harçlık verdi. Bakan Albayrak, vatandaşların selfie çekme isteklerini geri çevirmeyerek birlikte poz verdi.

“Diyarbakır bölgenin maddi ve manevi başkenti”

Daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Albayrak, Diyarbakır’da çok güzel bir iklimin olduğunu söyledi. Bakan Albayrak, “Biliyorsunuz son iki haftadır şehir dışı programlarımızı Doğu ve Güneydoğu’ya yaptık. Hakkari’deydik, Van’daydık, Mardin’deydik bugün de Diyarbakır’dayız. Gittiğimiz tüm şehirlerimizde her geçen gün daha da gelişen, güzelleşen bu havayı yerinde teneffüs ettiğimizde görüyoruz. Tabi, Diyarbakır bölgenin maddi manevi başkenti, en güzel, en nadide şehri, kültür başkenti, tarih başkenti, medeniyet başkenti, dolayısıyla Diyarbakır’daki hava daha önemli. Açıkçası ben havaalanından buraya gelince, yollar, çevre düzenlemesi, inşaatlar, bunları gördükçe ben açıkçası bir kere daha düşündüm, kim neyin derdinde kim neyin derdinde. İktidarımız döneminde Diyarbakır’ın hakkı olan bu süreç yeni bir döneme doğru gidiyor. Siyaset ne için yapılır, hizmet için, kime halka, halkın taleplerini yerine getirmek üzere” dedi.

“24 Haziran’dan sonra buralar çok daha güzelleşecek”

Kendisinin bir kez daha Türkiye’den, devletten ve hükümetten gurur duyduğunu aktaran Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

“Birileri var ya son dönemlerde çok duyuyoruz, yakalım, yıkalım, projeleri iptal edelim, görüyorsunuz değil mi beyannameleri açıklamaları, bu iktidar, bu devlet bir kez daha Diyarbakır’ı her geçen gün güzelleştirme adı altında çok güzel önemli tarihi adımlar atıyor. Bu daha da gelişecek, 24 Haziran ve sonrası bundan emin olun. Bölge üzerinde, coğrafya üzerinde bu ülkenin çok daha güçlü, bu ülkenin birlik ve beraberliği noktasında çok daha sağlam adımlar atılacak. Yeni bir sisteme geçiyoruz, artık daha icraat odaklı, daha hızlı karar alarak halka hizmet düsturunu, devlet ve millet anlayışıyla daha etkin uygulayacak bir sürece giriyoruz. Onun için 24 Haziran sonrası buralar çok daha güzelleşecek, Doğu, Güneydoğu Anadolu, aş iş diyoruz, işte bölgede gittiğimizde istihdam sorunu, daha iyi bir noktaya geldi ama daha yeni başladık, daha da iyi olacak. Gezdiğim bölgedeki iller turizm cenneti. Tesisler yatırımlar, özellikle bu huzurlu ve güzel ortam. Bunu bundan sonraki Türkiye tarihinde bozulmasını insanlar aklından bile geçirmeyecek, bölgeye, Türkiye’ye çok daha güçlü ve güzel günlerin yakın olduğunu görmemiz lazım. Daha yeni başladık, daha iyi olacak, eski Türkiye dönemi bitti, bundan sonra emin olun, çok daha güçlü ve güzel bir süreç başladı. Bundan geri dönüş yok, aklından bile geçirilemeyecek bir süreç var. Varsa bunun dış ilişkisi o da bitti, o kadar söyleyeyim.”