Bakan Arslan Diyarbakır’da

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli incelemelerde bulunmak ve AK Parti Bağlar İlçe Teşkilatının kongresine katılmak amacıyla Diyarbakır’a geldi. Bakan Arslan’ı havalimanında, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Emin Yılmaz, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve partililer karşıladı. Diyarbakır çevre yolu şantiyesinde incelemelerde bulunan Bakan Arslan, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.

“Fiilen devam eden 10 proje var”

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Bakan Arslan, kentte fiilen devam eden 10 projenin olduğunu ifade etti. Bunların yaklaşık bedelinin 2 milyar lira olduğunu anlatan Arslan, “Bunun 800 milyonluk kısmını şu ana kadar harcamış durumdayız. Diğerlerini de bu yıl, önümüzdeki yıl ve 2019’da bitecek projelerimiz kapsamında inşallah harcamış olacağız. Diyarbakır-Silvan yol ayrımı, Bingöl-Genç yolu 66 kilometrelik bir yol ve yaklaşık 110 milyon proje bedeli var ve bir kısmı bölünmüş yol statik kaplama olarak tamamlandı. Geriye kalan kısmının bölünmüş yol yapılmasıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Önümüzdeki yıl inşallah bunu bitirmiş olacağız. Diyarbakır çevre yolu çok önemli. Hava yolu bağlantısı dahil kamulaştırma çalışmaları süreci biraz uzatmakla birlikte çalışmalar bitti. Buranın bölünmüş yol Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) yapılmasıyla ilgili bilgi aldık. Bütün engeller kamulaştırma işlemleri bitti. Bundan sonra hızlı bir şekilde bitirilmesiyle ilgili çalışmalar devam ediyor. Hava yolu bağlantısını inşallah bu sene sonunda bitirir hale getireceğiz. Sadece orada bir geçit kısmı var onu da önümüzdeki yıl mart ayında bitirmiş olacağız. Diyarbakır için çok önemli ve özellikle diğer illerle bağlantısını sağlayan çevre yolunun da önümüzdeki yılın sonuna kalmadan bitirilmiş olması da önemli bir çalışmamız" dedi.

“15 yılda 3 milyar 175 milyon liralık yatırım”

Diyarbakır’ın kalkınmasının ülke ekonomisinin büyümesi anlamına geldiğini vurgulayan Bakan Arslan, “Biz son 15 yılda Diyarbakır’da sadece Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı olarak 3 milyar 375 milyonluk yatırım yapmış durumdayız. 2002 yılında önce 80 yılda 2,5 kilometre sıcak asfalt varken bugün 225 kilometre sıcak asfalt var. 44 kilometre bölünmüş yol varken bunun üzerine 368 kilometre daha yaparak 412 kilometreye çıkarttık. Bununla yetinmiyoruz, yetinmeyeceğiz. Amacımız Diyarbakır’ı bölünmüş yol ve sıcak asfaltla bağlamak ki bu konuda bütün çalışmalar son aşamaya geldi. Diyarbakır’ı da, bu bölgeyi de çok daha ileriye taşıyacak çalışmaları yürütüyoruz, yürütmeye de devam ediyoruz. O yüzden Diyarbakır’ın karayollarıyla, bölünmüş yollarla, sıcak asfaltla her yere erişimini çok çok önemsiyoruz. O yüzden Diyarbakır’da çok modern Ankara’nın doğusunda ilk defa körüklü erişimi de sağlayan bir terminal kazandırdık. Yılda 5 milyon yolcunun erişimini sağlayacak bir terminal kazandırmış olduk. Yılda 200 bin kişi seyahat ederken, bugün yılda 2 milyonun üzerinde insanımız seyahat ediyor. Bu konuda çok önemli mesafeler aldık, almaya da devam ediyoruz” diye konuştu.

“Yerli ve milli baz istasyonları yapıyoruz”

Ülkenin bin 799 noktasına 4,5G seviyesinde hizmet götürmek için çalışma başlattıklarını aktaran Bakan Arslan, şunları kaydetti:

“Geniş bant abonesi geçmişte hiç yokken, bugün 909 bin geniş bant internet abonesi. Nüfusu düşünürseniz bu rakam çok önemli bir rakam. Fiber optik alt yapı bin 323 kilometreden 5 bin kilometrenin üzerine çıkarıldı ve buna bağlı olarak ADSL bağlı geniş bant internet hizmeti götürdüğümüz okul sayısı da 599’a çıktı. Bölgenin erişim kalitesinin arttırılmasına bağlı olarak mobil baz istasyonu 137 iken bugün 2168’e çıkardık. Yine de nüfusu az olan bazı köylerimizde, telefonların çok iyi çekmediği yerler olursa da onu da biz Bakanlık olarak evrensel hizmet fonu kapsamında ihalesini yaptık. 4,5G kalitesinde hizmet götürmek ile ilgili süreç de devam ediyor. Kullanacağımız baz istasyonlarını yerli ve milli olarak Türkiye’de imal ettik. Testleri çok başarılı bir şekilde gidiyor. Hazırlıklar devam ediyor. Ülke genelinde 1799 noktaya da 4,5G seviyesinde hizmeti götürecek çalışmayı başlattık.”

“Diyarbakır huzurun başkenti olsun”

Diyarbakır’da olmaktan duyduğu memnuniyetle sadece Diyarbakırlıya ve 80 milyona değil, dünyadaki herkese, “Bırakın Diyarbakır geçmişteki gibi huzurun başkenti olmaya devam etsin” dediklerini kaydeden Bakan Arslan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Diyarbakır bölgenin lokomotifi olmaya devam etsin. Diyarbakır’ın gelişmişliği, kalkınmışlığı, etrafındaki illere sirayet etmeye devam etsin. Birliğimize, beraberliğimize kardeşliğimize lütfen el uzatmayın. Ortalığı karıştırmaya çalışmayın. İnsanımız bu tuzaklara düşmedi. Bundan sonra da Allah’ın izniyle bu tuzaklara düşmeyecek. 15 Temmuz’da olduğu gibi herkese şu mesajı çok net bir şekilde verecek.”