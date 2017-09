Millete diklenmeden, millete hizmetkarlık ederek Diyarbakır’da da Türkiye genelinde de desteği çok daha arttıracağız” dedi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, çeşitli incelemelerde bulunmak ve AK Parti Bağlar İlçe Teşkilatı kongresine katılmak amacıyla Diyarbakır’a geldi. Kongreye Bakan Arslan’ın yanı sıra, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Ebubekir Bal ve Galip Ensarioğlu, AK Parti MKYK üyesi Mehmet Emin Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Muhammed Dara Akar, Bağlar İlçe Başkanı Erkan Gezer ve partililer katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Arslan, Diyarbakır’a yapılan yatırımlarla ilgili bilgi verdi.

“Diyarbakır’ın hızlı trenle bölgelere bağlanması lazım”

Karayollarında yapılan onca yatırımdan sonra Diyarbakır’ı demiryollarıyla diğer bölgelere, denize bağlamadıkları takdirde bir eksiklikleri olacağını ifade eden Bakan Arslan, “Onun da gereğini yapıyoruz. Organize sanayi bölgesinin demiryolu hattına bağlanmasını geçen sene bitirdik hizmete girdi. Diyarbakır bununla yetinmiyor, yetinmeyecek. Diyarbakır’ın 200 kilometre hızla giden hem yolcu hem yük taşıyan trenle bölgelere bağlanması lazım. Elazığ üzerinden ana koridora etüt proje devam ediyor. Diyarbakır’ın Şanlıurfa üzerinden Mersin’e, Adana’ya, denize, oradan Konya üzerinden İstanbul’a gitmesi gerekiyor. Bizim amacımız etrafımızdaki ateşi söndürmek, etrafımızdaki huzursuzlukları ortadan kaldırmaktır. Bu konuda her şeyi yapıyoruz. Diyarbakır’ı bir de Mardin üzerinden güneye bağladığımız zaman Hicaz’a kadar gidebilir hale geleceğiz. Onun da projesi devam ediyor. İnşallah demiryolu konusunda da üzerimize düşeni yapıyoruz. Diyarbakır-Mardin-Mazıdağı demiryolu hattı var. Oradaki sanayiye bağlantısı yapılması da çok önemli bir proje. Bölgenin ekonomisine taşımacılık anlamında çok önemli bir katkı koyacak. Hem Diyarbakır için hem Mardin için önemli. Çalışmaları son aşamaya getirdik” diye konuştu.

“Ankara’dan bu tarafa ilk körüklü terminal Diyarbakır’da”

Diyarbakır’ın yılda 5 milyon yolcu ağırlayabilecek bir terminale sahip olduğunu vurgulayan Bakan Arslan, “Diyarbakır Havalimanı 2002’de 211 bin kişi uçarken 2016’da 1 milyon 979 bin kişi uçmuş. Bu seneki rakamlar gösteriyor ki 2 milyonu çok geçeceğiz. Hal böyle olunca modern bir hava terminali lazımdı. Yılda 5 milyon yolcuyu ağırlayabilecek modern bir terminalimiz var ve Ankara’dan bu tarafa bakarsanız körüklü ilk terminal. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın talimatları ve Başbakanımızın emekleri var. Onlara çok çok teşekkür ediyoruz. 3,5 saatlik uçuş mesafesiyle erişebildiğimiz 1,5 milyar nüfus var. 1,5 milyar nüfusun oluşturduğu gayri safi yurt için hasıla 35 trilyon dolar. Ulaştırmacı gözüyle biz bu olaya şöyle bakıyoruz; Bu pazarların birbiriyle aldığı hammadde, mamul, ürün, üretim var. Eğer Türkiye’nin köprü anlamındaki konumunun hakkını verip ulaştırma koridorlarını açarsan bunların kendi aralarındaki ticaret Türkiye’nin üzerinden olur. Geçen her tırdan, trenden, uçaktan, bunların taşıdığı her yolcudan para alıyorsun. Böylece ülkenin ekonomisi büyüyor. Ülken güçleniyor. Ülken güçlendikçe güçlü liderinin sözü dünyada daha çok geçer hale geliyor. Biz bunun hakkını verip sadece Diyarbakır’ı değil 76 ili birbiriyle bölünmüş yola bağlayınca, ana koridorlar açınca, İstanbul üzerinden Avrupa’ya giden Marmaray’ı, Avrasya Tüneli’ni, 3’üncü köprüyü, Çanakkale Köprüsü’nü, İstanbul-İzmir otoyolu dahil köprüleri yapınca, bir de dünyanın havacılık anlamındaki ağırlık merkezini Türkiye’ye getirecek 3’ncü havalimanını yapınca dediler ki; bu Anadolu coğrafyası milyonlarca yıldır buradaydı ve bu Türkler bin yıldır buradaydı ama bu coğrafyanın hakkını vermiyorlardı. Biz istediğimiz gibi at oynatıyorduk. Bunlar bu coğrafyanın hakkını vermeye başladılar. Bizim pastamızdan pay alacaklar, bunlara dur dememiz lazım dediler. 40 yıldır terörü bu ülkenin başına bela ettiler. Biz Diyarbakır’a bu kadar hizmet ederken bu bölgedeki bütün illere bu kadar hizmet ederken, insanımızın yaşam kalitesini arttırırken insanımızın ağız tadıyla bunları kullanmasına izin vermediler. Baktılar ki bununla milleti birbirine düşüremiyorlar. Bin yıldır devam eden birlik beraberlik ve kardeşliği bozamadılar. Başka türlü durdurmak istediler. ’Gezi’ olaylarında biz zannettik ki ağaç için çıkıyorlar meydanlara. İki gün sonra pazarlığa oturdular. Pazarlığın konusu şuydu; 3’üncü havalimanından vazgeç, 3’üncü köprüden vazgeç, İstanbul-İzmir otoyolu dahil Osmangazi Köprüsü’nden vazgeç. Türkiye’nin bunlardan vazgeçmesi demek Diyarbakır’ın çevre illerle olan bölünmüş yola bağlantılarından da vazgeçmesi demek. Diyarbakır’a bir sürü köprü yapmışız bunlardan da vazgeçmesi demek. 81 ili birbirine bağlıyoruz. Bunlardan da vazgeçmesi demek. Bunun en basit anlamı şu; Ey Türkiye büyümekten vazgeç. Seni daha yukarıya çıkaracak projelerden vazgeç. Ey Recep Tayyip Erdoğan milletinin menfaati neyi gerektiriyorsa onu yapıyorsun, ondan vazgeç. Benim menfaatim neyi gerektiriyorsa ona göre hareket et. Yani ben sana bir rol biçeceğim o role göre hareket et. Recep Tayyip Erdoğan dedi ki; Hayır, ben senin biçtiğin role göre hareket etmedim. Bundan sonra da hareket etmem. 17-25 Aralık’ta senin istediğin gibi hareket etmedim, etmem. En büyük oyunun 15 Temmuz’du onda da en güzel cevabı ben sana verdim. Milletimin gücünün üstünden güç tanımıyorum. Millet bu lafı yerde bırakmadı. Diyarbakır dahil herkes millet olma şuuruyla meydanlara indi. Önce o hainlere ders verdi. Sonra en büyük dersi dünyaya verdi” ifadelerini kullandı.

“Millete diklenmeden hizmet edeceğiz”

Türkiye’ye karşı oynanan oyunların hiç durmayacağına dikkat çeken Bakan Arslan, şunları kaydetti:

“Lütfen uyanık olalım. Bu kongrenin 2019 seçimlerinin hazırlığı olduğunu unutmadan çalışmamız lazım. Çalışırken de yapacağımız belli; milletin gönlüne gireceğiz, milletin kalbine giden yoldan devam edeceğiz. Elbette ki yol yapacağız ama millete diklenmeden, millete hizmetkarlık ederek Diyarbakır’da da Türkiye genelinde de desteği daha çok arttıracağız. Buna ihtiyacımız var. Çünkü dünyanın çok daha güçlü, çok daha büyük bir Türkiye’ye ihtiyacı var.”

Kongre sonunda ilçe başkanı Erkan Gezer güven tazeleyerek yeniden ilçe başkanı seçildi.