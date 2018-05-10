Bakan Bak valilik ve belediyeyi ziyaret etti

Bugün oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçı öncesi kente gelip statta incelemelerde bulunan Bakan Bak, daha sonra Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti. Burada Vali Hasan Basri Güzel tarafından karşılanan Bakan Bak, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Daha önce Kocaeli’nin, Sakarya’nın, Akhisar’ın stadının tamamlandığını belirten Bakan Bak, Diyarbakır stadyumunun da tamamlandığını ve bugün oynanacak maçla hizmete gireceğini söyledi. Bakan Bak, “Yıl sonunda yine Ordu’yu, ardından Hatay’ı, Adana’yı peş peşe bu stadyumlar devreye girecek ve bunların hepsi UEFA standartlarında. Bunun yanında spor salonları, yüzme havuzları, gençlerimiz için gençlik merkezleri, halı sahalar olarak her yerde yatırımlarımıza devam ediyoruz. Biz sporun toplumsal gücünü biliyoruz, gücünü biliyoruz, bu coğrafyada sporla gençlerimizle daha fazla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Bu stadyumda gençlerin hem milli takımlarda hem kendi takımlarında yer alacaklar. Gençler bu stadyumda güzel müsabakalar izleyecekler. Cumhurbaşkanımız sporu çok iyi bilen biri, sporun içinden geliyor ve özellikle gençlerle ilgili durumlara çok önem veriyor. Dolayısıyla inşallah ülkemizin güçlü bir şekilde ilerlemesi açısından önemli” dedi.

Van ve Cizre’ye yeni stat müjdesi

Bu coğrafyanın gençleri ile beraber bu coğrafyada güçlü kalacaklarını kaydeden Bakan Bak, şöyle devam etti:

“Gelişen güçlü Türkiye için hep birlikte çalışacağız. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonasına adayız. Her yerde yeni stadyumlarımızı tamamladık, yapmaya devam ediyoruz. Statlarımız Dünya Kupası finalleri oynayacak, Dünya Kupasına hizmet edecek altyapıya sahibiz, Avrupa Şampiyonasına hizmet edecek organizasyona altyapıya sahibiz. Sadece futbol değil bütün branşlarda böyle. Sporda, dünyada en fazla yatırım yapan ülkelerin başında geliyoruz. Stadyumların yaş ortalaması 1,9 bu bizim için çok büyük bir avantaj. Bu bölgede statları yapmaya devam ediyoruz, aynı şekilde Van’a stadyum yapacağız, Cizre’ye yapacağız. Yatırımlarımız devam ediyor. Diğer bölgelerimize de stadyumları salonları kazandırmaya devam edeceğiz."

Bakan Bak daha sonra Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını ziyaret etti. Burada Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla tarafından karşılanan Bakan Bak, şeref defterini imzaladıktan sonra makam odasında Atilla ile bir görüşme gerçekleştirdi.