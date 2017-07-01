Bakan danışmanından İHA’ya sansür

Bakan Soylu’nun taziye ziyareti sırasında AA ve TRT haricinde bulunan diğer basın kuruluşlarını temsilen haber takibi yapan muhabirler dışarı çıkartıldı.

Ankara’dan uçakla Diyarbakır’a gelen Bakan Soylu, beraberinde bulunan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Mehdi Eker, eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Kutbettin Arzu ile helikopterle Lice ilçesine geldi. Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, AK Parti Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeğneral Musa Çitil, Diyarbakır İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Ali Demir, Emniyet Müdürü Tacettin Arslan ve kurum amirleri tarafından karşılanan Bakan Soylu, beraberindeki heyet ile birlikte teröristler tarafından uğradığı saldırıda hayatını kaybeden Orhan Mercan’ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun taziye ziyareti sırasında devletin ajansı olan Anadolu Ajansı (AA) ve TRT haricindeki basın kuruluşları dışarı çıkarıldı. Süleyman Soylu’nun basın danışmanı, bakandan önce içeri giren basın mensuplarına teker teker hangi kurumdan geldiklerini sorarak AA ve TRT haricindekilerin dışarı çıkmasını istedi. AA ve TRT’nin haricindeki basın mensuplarının dışarı çıkarılması, zor şartlarda görev yapan basın mensupları tarafından tepkiyle karşılandı.