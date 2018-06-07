Bakan Eroğlu 1 milyar liralık 10 tesisin temelini attı

Dağkapı Meydanı’nda düzenlenen temel atma törenine, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, AK Parti milletvekilleri ve Diyarbakır Milletvekili adayları Mehdi Eker ile Ebubekir Bal, kamu kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada bir konuşma yapan Bakan Eroğlu, Diyarbakır’ı çok sevdiklerini, her fırsatta bu memlekete geldiklerini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın selamlarını getirdiğini aktaran Bakan Eroğlu, “1 milyar 70 milyonluk yatırımın temelini atacağız bugün. Kendisi oraya ne gerekiyorsa yapın, dedi. Buraya hizmet etmek ibadettir. Benim dedemle sizin dedeniz Kudüs’te gitti, şimdi Kudüs mahsun. Kudüs için bir beraber olmaya var mıyız? ABD’nin tutumunu kabul etmiyoruz. Büyük güçlü Türkiye’yi hep birlikte inşa edeceğiz. 24 Haziran Türkiye’nin. Diyarbakır’ın geleceği için çok önemli. Heybemiz dolu geldik. Bugün Türkiye’de en büyük açılışın yapıldığı mübarek gecedeyiz 1 milyar 70 milyonluk yatırım yapılıyor. Daha önce söz verdiğimiz temellerimiz var. Bizim hükümetimiz söz verince yaparız. Hükümetimiz sözünün eri bir hükümettir” dedi.

“Bakanlığın kapısını kilitledik hepimiz Diyarbakır’a geldik”

Bakanlığın kapısını kilitlediklerini, tüm ekibin Diyarbakır’a geldiğini belirten Bakan Eroğlu, şöyle devam etti:

“Diyarbakır’dayız, artık ormanlar sizin emrinizde, ormanları gelir getirici kalkınmanın unsuru olarak kullanıyoruz. Menengiçleri aşılayalım fıstık yapalım burası fıstık üretim merkezi haline gelecek. Bağ ormanı kuruyoruz paranız yoksa paranız da yeriniz de bizden her şeyi Diyarbakır için Türkiye için. Dere ıslahını iki tane tamamladık. Diyarbakır eskiden unutulmuş bir ildi, artık Diyarbakır 36 milyarlık marka şehir Paris ne ki Diyarbakır burada. FETÖ’cüler, PKK unsurları rahatsız oluyor. Huzur içinde kalkınmış. Bir Diyarbakır’ı inşa edeceğiz.”

Yatırımların toplamı 7 milyar lirayı bulacak

Geçen yılın sonuna kadar 5 milyar 700 milyonluk yatırım yaptıklarını, bu sene sonuna kadar 7 milyarlık bir yatırım hedeflediklerini dile getiren Bakan Eroğlu, şu ifadeleri kullandı:

“7 barajın inşaatı bitiyor. Silvan Barajı maalesef biz burada baraj yapıyoruz, su getiriyoruz PKK, Türklerin de Kürtlerin de düşmanı bunları engelliyor. Biz buraya hizmet ediyoruz, her şeye rağmen bu yatırımları yapacağız. 24 Haziran’da Diyarbakır onları sandıkta gömecek. Meclisin güçlü olması gerekiyor, Afyon milletvekiliyim, beni de fahri Diyarbakır milletvekili olarak görün. Dicle Nehri’ne makineleri koyduk, inşallah Dicle Nehri Diyarbakır’ın gerdanlığı olacak. 24 Haziran çok önemli. Silvan Barajı’nda 350 bin kişi ekmek yiyecek. Yılık getirisi bir milyar 200 milyon. Bunu PKK yaptırmamak için çok gayret ediyor. Buraya zarar veriyor. Gerekirse ben göğsümü gererek yapacağım orayı. Biz sizden Diyarbakır’ın geleceği huzur ikliminin devamı için yola devam diyoruz. İnşallah 24 Haziran’da bu devam edecek. Yaptık, yapıyoruz, yapacağız sandıkları patlatmaya Diyarbakır hazır mı? Cumhuriyeti beraber kurduk, bu devlet Kürtlerin başka devleti yok, hepimizin devleti Türkiye Cumhuriyeti. Burada kuraklık olunca burası için yağmur gönder diye özel dua ettim.”

Konuşmaların ardından Bakan Eroğlu ve beraberindekiler temel atma töreni gerçekleştirdi. Bakan Eroğlu daha sonra meydanda vatandaşlarla iftarını açtı.