Bakan Ersoy, Dört Ayaklı Minare'nin açılışına katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da Şeyh Matar Cami, Dört Ayaklı Minare, Parlı-Sefa Cami ve Muslihiddin-Lari Medresesi açılışına katıldı.

Sabah saatlerinde Diyarbakır'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, tarihi On Gözlü Köprü'de incelemelerde bulunduktan sonra beraberindekilerle birlikte Şeyh Matar Camisi'ne gelerek burada cuma namazı kaldı. Bakan Ersoy, cuma namazının ardından Şeyh Matar Cami, Dört Ayaklı Minare, Parlı-Sefa Cami ve Muslihiddin-Lari Medresesi açılışına katıldı. Dört Ayaklı Minare önünde düzenlenen toplu açılış törenine B:akan Ersoy'un yanı sıra, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

Açılış töreninde bir konuşma yapan Bakan Ersoy, Dört Ayaklı Minare'nin, Müslümanlığın dört mezhebini de temsil ettiğini söyledi. Bakan Ersoy, şöyle devam etti:

“2015 yılında maalesef terör olayları burada başladı, biliyorsunuz. Diyarbakır Barosu Başkanı Tahir Elçi ve kendisini korumakla görevli polis memuru kardeşlerimiz hunhar saldırı sonucu şehit oldular. Bu vesile ile onları da anmak istiyorum, Allah rahmet eylesin. Sonrasında hem devletin hem Diyarbakır halkının üstün çabaları ile terör burada son buldu. Bu aslında sizlerin çabası devlet, sizlerin çabası olmadan tek başına bir şeyler yapması mümkün değil. Sizleri de bu açıdan tebrik ediyorum. Çatışma sırasında 19 tane ciddi zarar görmüş vakıf ve kültür malımızı restore etme kararı aldık. Şeyh Matara Cami, Dört Ayaklı Minare ve Parlı-Sefa Camisi'nin açılışı da bugün bana nasip oldu. Bu vesile ile burada olmaktan çok mutluyum.”