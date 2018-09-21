Bakan Ersoy, Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'ın Çınar ilçesi yakınlarında bulunan tarihi Zerzevan Kalesi'ne ziyarette bulundu.

Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kent merkezindeki incelemelerin ardından Çınar ilçesi yakınlarında bulunan ve Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim merkezi" olarak kullanılan tarihi Zerzevan Kalesi'ni ziyaret etti. Burada incelemelerde bulunan Ersoy, Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinesinde devam eden kazı çalışmalarıyla ilgili, kazı başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aytaç Coşkun'dan bilgi aldı.

Bakan Ersoy'a AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Mardin Valisi Mustafa Yaman, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Halis Zafer Koç, Diyarbakır Emniyet Müdürü Tacettin Aslan, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, ilçe kaymakamları, kamu kurum müdürleri eşlik etti.

Bilgi aldıktan sonra hatıra fotoğrafları çeken Bakan Ersoy, daha sonra Mardin'e gitmek üzere yola çıktı.