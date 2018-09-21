Bakan Ersoy'dan Diyarbakır'a turizm müjdesi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm konsantrasyon bölgesi oluşturduklarını, şimdiye kadar 6 bölge planlamasına Diyarbakır'ı da ekleyeceklerini müjdeledi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Diyarbakır'da terör örgütü tarafından tahrip edilen bazı tarihi eserlerin açılışını gerçekleştirdikten sonra İçkale Müzesi'ni ziyaret etti. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Ersoy, daha sonra İçkale'deki valilik ofisine geçti. Burada Vali Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat ile kamu kurum kuruluşu müdürleri ile bir toplantı gerçekleştiren Ersoy, daha sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Diyarbakır'a ilk kez geldiğini belirten Bakan Ersoy, Diyarbakır ile ilgili duyduklarının çok yetersiz olduğunu söyledi. Şu ana kadar turizm bölgelerinin altyapılarını ve gerekli yasal zeminlerini hazırlamakla meşgul olduklarını anlatan Ersoy, “Programımızı önümüzdeki aydan itibaren kamuoyuyla da paylaşacağız. Bunu yılbaşından itibaren de yavaş yavaş hayata geçirmeye başlayacağız. Proje kapsamında 6 tane turizm konsantrasyon bölgesi oluşturuyoruz. Bugün Diyarbakır'da gördüklerim ve valimizin anlattıklarından sonra, valim beni ikna etti diyebilirim, 6 bölge sayısını 7'ye çıkarmamız gerekiyor. Diyarbakır merkezde, Güneydoğu'da bir bölge daha oluşturmamız gerektiğine ikna oldum. Bunu da program kapsamına alacağız. Bunu da bölge halkına müjdelemek istiyorum. Program kapsamında Diyarbakır, hem tanıtım öncelikli hem planlı yatırım öncelikli bölge arasına girecek. İnşallah hayırlı olur” dedi.

Bakan Ersoy ve beraberindekiler daha sonra tarihi Zerzevan Kalesi'ne geçti.