Merkez Sur ilçesinde bulunan İçkale’de düzenlenen programda Bakan Kurtulmuş’a, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Abdullah Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti adayları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.

“Bundan sonra bu sahip olduğumuz huzuru daha ileriye götüreceğiz”

Program öncesi konuşan Bakan Kurtulmuş, yakın zamanlara kadar kinle, kanla ve bir takım yanlış işlerle anılan Diyarbakır’ın artık huzur kenti olduğunu belirtti. Bakan Kurtulmuş, “Artık Diyarbakır tam manasıyla bir Diyar-ı Huzur haline geldi. Şimdi bundan sonra bu huzuru devam ettirmek, bu şehrin bu güzel havasını teneffüs eden halkın vazifesidir. Bizler de Türkiye’nin daha ileriye gitmesini isteyenler, daha da yücelmesini isteyenler Diyarbakır’ın bir Diyar-ı Huzur olması için elimizden geleni hep beraber yapacağız ve çok daha güzel bir kent olmasını sağlayacağız. Bu toprakların insanları sadece Türkiye’yi kastetmiyorum, bu coğrafyanın insanları son derece ortak bir geçmişe ve hiç şüphesiz ortak bir geleceğe sahip. Bu topraklarda yaşayan Türkler, Kürtler, Araplar ve diğerleri bütün unsurlar hangi etnik kökenden olursa olsun, hangi ana dili konuşursa konuşsun, teninin rengi ne olursa olsun bu topraklara ait büyük medeniyetin çocuklarıdır. Hepimiz esasında hazreti insanız. Hepimiz Hz. Adem’den geliyoruz. Çok kültürlü bir şehirde yaşamayı, farklı insanların, meşreplerin, mezheplerin, etnik kökenlerin bir arada yaşamasını bize aslında Diyarbakır’ın tarihi öğretti. Diyarbakır bu özelliği ile Kudüs’ten, İstanbul’dan ayrılman bir şehrimizdir. Nasıl insanlar farklılıklarına rağmen bir arada yaşarlar ve bu farklılıklarını zenginlik olarak kabul edip sonraki nesillere devrederler bunu işte Diyarbakır’ın kadim kültürü olarak biliyoruz ve bugünlere kadar getiriyoruz. İşte bundan sonra bu sahip olduğumuz huzuru daha ileriye götüreceğiz. Diyar-ı Huzur Diyarbakır bir huzur kenti olarak hem dışardan hem ülkemizden çok sayıda misafiri ağırlayacak ve burada hep beraber bu muazzam kültürü her geldiğimizde biraz daha derinden teneffüs ederek yaşayacağız” dedi.

Ardından program Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen tarafından düzenlenen ‘Diyar-ı Huzur’ konserinde Türkçe, Kürtçe, Arapça, Zazaca, ilahiler ilahilerle devam etti.