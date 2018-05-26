Bakan Kurtulmuş, halkla birlikte iftarını açtı

İftar sonrası konuşan Bakan Kurtulmuş, anadil vurgusunda bulunarak, “Ana dillerimizin farklı olması bizi birbirimizden ayırma vesilesi değildir. Renklerimizin farklı olması bizim için bir ayrılık vesilesi değildir” dedi.

Diyarbakır’da bulunan Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, halkla birlikte iftarını açtı. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Dağkapı Meydanı’nda kurulan iftar çadırına gelen Bakan Kurtulmuş’a, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Cumali Atilla, Yenişehir Kaymakamı ve Belediye Başkan Serdar Kartal, Dicle Üniversitesi Rektörü Talip Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, AK Parti adayları, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Duaların ardından Bakan Kurtulmuş, vatandaşlarla birlikte iftarını açtı.

“Ana dillerimizin farklı olması bizi birbirimizden ayırma vesilesi değildir”

İftar sonrası halka hitap eden Bakan Kurtulmuş, anadil vurgusunda bulundu. Anadilin bir ayrışma nedeni olmadığının altını çizen Kurtulmuş, “Bizim birbirimizden farkımız yok, bizim birbirimizden ayrıcalığımız yok. Ana dillerimizin farklı olması bizi birbirimizden ayırma vesilesi değildir. Renklerimizin farklı olması bizim için bir ayrılık vesilesi değildir. Tam tersine biliyoruz ki ana dili ana sütü kadar helaldir. Her kim hangi anadilini konuşuyorsa Rabbinin onu öğrettiği bir dili konuşuyor. Herkes için ana dili kendi ana sütü kadar helaldir. Herkes için kendi onuru, kendi izzeti diğer bütün insanların izzeti gibidir. Onun için ne gerekçeyle olursa olsun, ister zenginlik, fakirlik, ister şu dilden ister bu dilden, ister meşrep, mezhep meselesi olsun bütün bunları bir kenara bırakıyoruz. Biliyoruz ki hepimiz hazreti insanız biliyoruz ki hepimiz Âdem’in soyundanız. Biliyoruz ki hepimiz İbrahim’in Milletindeniz, Muhammed’in ümmetindeniz. Diyarbakır bu ruha sahip olan en güzel şehirlerimizden biridir. Birileri aramıza, sizin aranıza, halkın arasına, silahı, kini, gözyaşını koymaya çalıştı. Onlara müsaade etmediniz asla, sizlere teşekkür borçluyuz. Bir zamanlar kötülüklerle, kinle anılan Diyarbakır şimdi huzur kenti oldu. Diyarbakır huzur kenti olmaya da devam edecek. Bu sofrada gördüğümüz Diyarbakırlıları ve özellikle Diyarbakır annelerine şu samimi sesle seslenmek istiyorum. Lütfen ne güzel bir huzur kenti olmuş olan yeniden huzur kenti olmuş olan Diyarbekir’e sahip çıkalım. Diyarbakır’ın huzurunun bozulmasına müsaade etmeyelim. Evlatlarınıza, komşularınıza, çocuklarınıza, kardeşlerinize sahip çıkın. Onların bir takım emperyal projelerin maalesef oyuncağı haline getirilmesine müsaade etmeyin. Evlatlarımıza hep beraber güzel bir geleceği kurmak için gayret sarf edelim. Hep beraber evlatlarımızla birlikte çok güzel bir Diyarbakır’ı, muhteşem bir Türkiye’yi kuralım” dedi.

Bakan Kurtulmuş ve beraberindekiler tarihi Ulcami’de kılınan yatsı ve teravih namazının ardından İçkale’de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından organize edilen Kürtçe, Türkçe, Arapça ve Zazaca ilahilerin seslendirileceği Diyar-ı Huzur konserine katılacak.